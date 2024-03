Spendere o risparmiare?. I soldi secondo Molière. Va in scena "L’Avaro"

Un weekend in compagnia di uno dei classici più amati di Moliere, ‘L’avaro’. Lo si potrà trascorrere oggi e domani (ore 20.45) e domenica (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona, dove Luigi Saravo dirige un’affiatata compagnia capeggiata da Ugo Dighero (Arpagone). È un’opera che, dice il regista, "ruota attorno a un tema centrale, cui tutti si riconnettono: il danaro. Il conflitto tra Arpagone e il suo entourage è il conflitto tra due visioni economiche: una consumistica e una conservativa. Oggi, in cui vige l’imperativo di far circolare il danaro inseguendo una crescita economica infinita, il gesto immobilista di Arpagone suona quasi sovversivo".