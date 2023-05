Spiaggia presidiata di notte "Così garantiamo i turisti"

In spiaggia più sicuri nelle ore notturne. Il consorzio Falcomar, che riunisce la gran parte degli operatori balneari di Falconara ha confermato l’accordo di collaborazione con la società Vedetta 2 Mondialpol per pattugliare e presidiare l’arenile al calare del sole. Anche nella stagione in partenza, quindi, gli uomini dell’azienda preposta alla vigilanza serale proseguiranno nei controlli lungo il litorale falconarese al fine di prevenire "episodi di vandalismo e microcriminalità in spiaggia", fanno sapere i bagnini.

Il progetto avviato l’estate scorsa, in pratica, verrà riproposto in quella prossima allo start. A tutto vantaggio di chi vive la spiaggia in altre ore e degli stessi bagnini, di nuovo "assicurati" dalla presenza dei professionisti del settore abili a frenare situazioni di degrado. Non erano mancati, tuttavia, nelle precedenti stagioni balneari, raid vandalici nei confronti delle strutture o delle cabine, dei lettini o ancora degli ombrelloni. Basti pensare al blitz notturno che aveva visto interessato lo chalet Circo Marinaro, dove era stata rotta la libreria mobile per i frequentatori della spiaggia. Oppure furti e danneggiamenti agli arredi marittimi.

Di qui la decisione di tutelarsi con la Vedetta 2 Mondialpol, che ha prodotto evidenti risultati frenando comportamenti o eccessi di chi sceglie la spiaggia by night per le proprie scorribande. "In sostanza le ore notturne verranno presidiate da Vedetta 2 Mondialpol a spese dei concessionari per garantire un soggiorno in sicurezza ai turisti o una passeggiata tranquilla ai cittadini", la voce del presidente del consorzio Falcomar, Alessandro Filippetti.

"Come presidente – integra il ragionamento il numero uno degli operatori balneari falconaresi consorziati – ci tengo a ringraziare particolarmente i soci per questo ulteriore esborso. Vorrei sottolineare che l’attività di pattugliamento concordata tra gli operatori balneari e l’azienda riveste un ruolo indispensabile per il territorio, a tutela della salute di tutti i frequentatori dell’arenile. Inoltre funge anche da strumento di prevenzione sociosanitaria, grazie al raccordo con il Nue 112 regionale, in caso di malesseri o incidenti notturni di qualsiasi tipo". Per un’estate che parte nel segno della sicurezza.

Giacomo Giampieri