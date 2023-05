Spiaggia ripulita e arrivano turisti stranieri

Scampata l’alluvione, arenile sistemato a tempi di record e il ponte del 2 giugno si annuncia positivo in quanto a prenotazioni. L’assessore Elena Campagnolo si era riservata 10 giorni per ripulire l’arenile, ma ne sono occorsi sei per rimuovere i rifiuti organici depositati sulla spiaggia dalle forti mareggiate. Soddisfatte le associazioni di categoria che hanno trovato nel Comune un partner prontamente reattivo in un momento critico della stagione.

L’alluvione in Emilia Romagna ha spostato l’interessamento dei turisti stranieri sulla spiaggia di velluto: "I turisti stranieri chiedono se da noi l’arenile è a posto e quanto distiamo dai luoghi dell’alluvione – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – c’è un forte interessamento, questi dieci, quindici giorni sono decisivi per chi deve prenotare".

Bene anche la promozione nei centri commerciali: "Sta dando una buona risposta – prosegue – le offerte riguardano coppie, famiglie ma anche vacanze all’insegna dello sport, il turismo sportivo è infatti un segmento in via di sviluppo sul nostro territorio". Il trend del 2023, soprattutto per le famiglie, è sicuramente quello del risparmio: "Abbiamo molta richiesta dal 19 al 26 di agosto – afferma Manfredi – un periodo in cui i prezzi scendono un pochino e, alla luce del periodo che stiamo attraversando, molti tendono a poter risparmiare qualcosa". Sono attualmente 33 le strutture aperte ma per il 2 giugno, quando in città arriveranno i primi turisti della stagione, le strutture ricettive saranno tutte operative.

"È previsto un aumento che si aggira attorno al 4% - afferma Manfredi – dovuto a tutti i rincari che ci sono stati". Una spiaggia completamente fruibile già da questo week-end che, dopo mesi di attesa potrebbe essere il primo con temperature estive. Un plauso per l lavoro svolto dal Comune sull’arenile arriva dalle associazioni di categoria: "La collaborazione e il dialogo con l’Amministrazione Comunale sono stati fondamentali per ripartire subito – conferma il presidente di Cna Balneari Ancona Francesco Clementi –. Abbiamo apprezzato il grande sforzo fatto per essere al fianco dei balneari che ci permetterà di essere operativi già da questo weekend". E il 2 giugno sarà anche una delle date per ‘Primo Sole’ il mercatino sul lungomare, con le bancarelle disposte a ridosso del marciapiede per consentire ai primi turisti di poter fare shopping fronte mare.

Silvia Santarelli