"Spinto giù dalle scale e picchiato dai vicini"

Prima gli avrebbero tagliato la strada, mentre erano con i cani, una volta dentro il portone del palazzo lo avrebbero spinto giù dalle scale. Il bilancio, 62 giorni di prognosi per un trauma cervicale e uno alla caviglia destra. A subire l’aggressione sarebbe stato un 43enne, originario di Ascoli ma residente ad Ancona, a Brecce Bianche. Proprio nel quartiere di periferia sarebbe avvenuto il fatto, a novembre del 2017, ad opera di due vicini di casa, padre e figlio, di 61 e 29 anni, finiti a processo per lesioni in concorso.

La vittima, parte civile nel procedimento con l’avvocato Gianluca Gobbi, ieri mattina ha testimoniato in aula al tribunale dorico davanti al giudice Matteo Di Battista, ripercorrendo l’accaduto, avvenuto poco prima dell’ora di cena. "Il figlio si è messo davanti all’ascensore – ha detto il 43enne – mentre il padre mi ha spinto giù dalle scale. D’istinto mi sono aggrappato a lui e siamo caduti entrambi". I due vicini di casa avrebbero poi picchiato il 43enne con pugni e calci, colpito al collo e alla testa più volta, facendolo finire in pronto soccorso con una prognosi iniziale di 7 giorni poi salita fino a 62 per le lesioni riportate.

Padre e figlio quel giorno erano usciti con due cani e avrebbero incrociato il vicino nel rientro a casa. Tra loro non ci sarebbe stato un buon rapporto, logorato nel tempo tanto che hanno avuto altre cause giudiziarie, una anche di stalking dove è stata imputata e condannata la parte offesa.

Nel fatto del 2017 padre e figlio, difesi dall’avvocato Sabrina Sartini, sostengono di essere stati loro a subire l’aggressione. Per le continue ritorsioni hanno deciso poi di cambiare anche casa. Ieri è stata sentita anche la compagna della vittima che avrebbe assistito alla spinta dalle scale. Prossima udienza l’11 luglio.

