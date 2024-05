Sport e solidarietà, la prima festa degli ultras

Partite, cori, musica, stand gastronomici, amicizia, ma anche solidarietà vista la raccolta fondi per il progetto Gaia (che studia la malattia che ha portato via Leonardo, 14enne che giocava nell’Osimana). Il tutto racchiuso nella prima festa Ultras Osimo sabato a San Paterniano. Dove un saluto lo hanno portato anche i genitori del piccolo Leo. Un intero pomeriggio e una serata tinti di giallorosso. Il motto: "Onoriamo gli ultras scomparsi". E a proposito di ultras venuti a mancare, il torneo di calcetto nel campetto della frazione osimana è stato un memorial dedicato a Gatto-Saracini, due ultras osimani venuti a mancare nei mesi scorsi. Che ha visto confrontarsi sei squadre: osimane, con in campo gli Ultras, i Boys, Il King Team (squadra in memoria di Luca Gatto), il Lupo Saracini, ma anche due tifoserie gemellate come quelle degli Ultras Tolentino e Potenza Picena. Alla fine a trionfare sono stati gli Ultras Osimo. Con tanto di premiazioni davanti a circa duecento persone, alla presenza delle famiglie di ultras scomparsi oltre a tanti tifosi che non sono voluti mancare alla prima e riuscita edizione.