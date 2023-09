Stabilimento balneare e il bar senza licenza: multa e chiusura

Stabilimento balneare e bar regolarmente in funzione ma senza licenza: chiusura e stangata da 10mila euro. Altra multa decisamente onerosa nei confronti di un esercizio commerciale che, collezionando una sfilza di violazioni, ha ricevuto una sanzione da 12mila euro. Sono alcune delle operazioni interforze compiute nel pomeriggio di ieri, nell’ambito del servizio ‘Alto Impatto’, predisposto come di consueto dal prefetto di Ancona Darco Pellos in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e coordinato del questore dorico Cesare Capocasa. Vi hanno preso parte il personale Polizia di Stato e la squadra cinofili, la Polizia scientifica, i carabinieri della Tenenza di Falconara, la Guardia di Finanza, la Polizia provinciale e la Polizia locale. Con il solito obiettivo di intensificare i dispositivi di prevenzione generale e di controllo del territorio.

Sono stati eseguiti diversi controlli amministrativi, tra i quali quelli con esito positivo in cui sono incappate due attività pubbliche. In un caso sono state riscontrate delle violazioni per le quali è stata elevata una sanzione pari a 12mila. Nell’altro è stato chiuso uno stabilimento balneare con annesso un bar, in quanto entrambi condotti senza licenza. A questo si è associata la multa da 10mila euro.

Complessivamente sono stati verificati 32 veicoli e 43 persone, tra cui sei con precedenti di polizia. "Continua l’impegno delle forze dell’ordine per assicurare elevati standard di sicurezza e vivibilità alla nostra provincia – il commento del questore Capocasa -. ‘Esserci sempre’, soprattutto in estate, quando la nostra bella riviera si anima di turisti e vacanzieri". Da ultimo due stranieri, sanzionati per ubriachezza molesta, sono stati sono stati invitati a comparire in Questura presso l’ufficio Immigrazione per regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale.