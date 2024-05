Staccano la luce, telecamere ko: locale svaligiato

Manomettono il contatore dell’Enel per mandare in tilt le telecamere e mettere a segno un furto in pizzeria portandosi via 5mila euro. Presa di mira Small Pizza, in viale della Vittoria, un marchio di pizzerie al taglio e al piatto noto in Vallesina dove c’è un punto vendita anche a Pianello. Ad entrare in azione sarebbero stati dei professionisti.

"Hanno fatto un lavoro perfetto - racconta Marco Martellini, il titolare - in dieci minuti ci hanno ripulito la cassa automatica che è stata forzata probabilmente con un cacciavite, gente che conosceva anche il suo utilizzo perché la nostra è una cassa particolare". Presa da una azienda spagnola la cassa serve per non far maneggiare denaro perché è il cliente ad usarla introducendo o i contanti o il bancomat.

Una cassa costosa che sul mercato si arriva a pagarla anche 12mila euro. I ladri hanno smontato il cassetto riuscendo così ad arraffare tutto il denaro che era contenuto al suo interno. "Abbiamo le telecamere - continua Martellini - ma sono state disattivate. Sapevano fare bene il loro mestiere questi ladri". Prima hanno aperto il contatore Enel che si trova esterno alla pizzeria, quello che alimenta il locale e che solo il personale Enel riesce ad aprirlo perché ci vuole una chiave speciale. Una volta aperto hanno staccato la corrente a tutta la pizzeria per agire indisturbati. Con un oggetto contundente hanno forzato la porta d’ingresso, che ha tre chiusure e sarebbe a prova di ladro. Entrati all’interno si sono diretti alla cassa automatica aperta con estrema abilità e ripulita anche dei centesimi. Prima di fuggire hanno riattivato la corrente nel locale sempre attraverso il contatore Enel. Ad accorgersi del furto, che è stato commesso nella notte, è stata ieri mattina una dipendente. Alle 9.15 è andata in pizzeria per aprire l’attività e ha trovato la porta aperta e la cassa manomessa.

Ha avvisato subito il titolare che ha chiamato i carabinieri. I militari sono andati sul posto per fare tutti i rilievi del caso comprese eventuali impronte lasciate dai ladri. Le telecamere non hanno potuto registrare nulla ma hanno fornito elementi sull’orario del furto. Un primo distacco di corrente c’è stato alle 23.30 quando però c’era ancora gente a passeggio lungo il viale. Il secondo alle 3.40 e durato 10 minuti perché alle 3.50 la corrente era stata di nuovo ripristinata. Forse hanno fatto una prova per vedere se staccando l’energia elettrica entravano in funzione degli allarmi. La pizzeria ieri ha continuato a lavorare usando la cassa normale.

Marina Verdenelli