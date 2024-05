Stagione al via, gli Europei di calcio fanno slittare le deroghe in spiaggia

Al via oggi la stagione balneare, ma l’Europeo rallenta l’emissione dell’ordinanza con le deroghe per gli stabilimenti.

Stop ai cani in spiaggia, in attesa che venga modificato il regolamento che prevederà l’apertura agli amici a quattro zampe solo in determinati orari. Sulla mancata emissione dell’ordinanza è intervenuto ieri, durante la seduta del consiglio comunale, il capogruppo del Pd Dario Romano: "Anche quest’anno c’è un ritardo riguardo all’emissione dell’ordinanza che detta le regole di una stagione che è già iniziata, il tutto nonostante la presenza di un operatore turistico in Giunta".

Gli operatori balneari faranno riferimento all’ordinanza emessa nel 2023, in attesa che venga emanata quella che regola l’estate 2024.

Una lettera anonima aveva scatenato, nelle scorse settimane, attrito tra gli operatori balneari, sarebbero cinque quelli finiti sotto i riflettori e i ristoratori che chiedono più controlli in quelle strutture che somministrano cibo e che dovrebbero essere adibite per la gran parte a office e per una parte minore a bar.

"Ci stiamo lavorando – ha spiegato il sindaco – nei prossimi giorni sarà emanata, anche in passato le deroghe non sono mai partite prima della metà di maggio". Un ritardo sull’inizio della stagione estiva previsto per oggi, ma il documento potrebbe arrivare in anticipo rispetto al 2023, quando la stessa ordinanza era stata emanata il 19 maggio. Ma quasi sicuramente gli azzurri si potranno tifare in spiaggia, com’era già avvenuto durante l’ultimo europeo. Oggi intanto si parte, con alcuni operatori balneari che hanno iniziato ad allestire gli ombrelloni, mentre molti bar degli stabilimenti sono pronti ad aprire nelle prossime settimane. A scoraggiare i bagnini, le previsioni metereologiche che per la giornata di oggi prevedono pioggia.