Stamura, salvezza "storica". Ora le finali tricolori under 19

Primo obiettivo centrato contro i pronostici di gran parte degli addetti ai lavori, ora il sogno di andare avanti pure nel torneo under 19 per rendere la stagione della giovane Stamura memorabile.

L’anno della ripartenza del basket dorico, con il ritorno del nome Stamura nel nuovo torneo di B Interregionale è stato quelle delle scommesse: con lo stesso gruppo, senza eccezioni dal primo all’ultimo dei giocatori e lo stesso allenatore, Gian Marco Petitto, la società dorica puntava a raggiungere le finali nazionali under 19 d’Eccellenza e allo stesso a salvarsi nel torneo di serie B Interregionale nonostante un roster di soli 2005 e 2006. Domenica questo obiettivo è stato centrato e al PalaScherma è stata gran festa, ma Piccionne e compagni non possono rilassarsi troppo perché dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi ci saranno le finali tricolori under 19 di Eccellenza.

I dorici sono stati inseriti in un girone prestigioso: ci sono infatti la Fulgor Fidenza e soprattutto le under 19 di due squadre di serie A come Reyer Venezia e Tortona.

Quattro gironi da quattro squadre, le prime vanno direttamente ai quarti, le seconde e le terze agli spareggi che assegnano gli ultimi quattro posti per i quarti.

Debutto della Stamura alle ore 16 del 29 aprile all’Estra Forum di Chiusi contro il Fidenza, poi ci si sposta a Chianciano Terme. "La salvezza in B Interregionale è il risultato di un lungo cammino iniziato con questo gruppo, un cammino che non è ancora concluso – sottolinea coach Gian Marco Petitto – perché ora ci sono le finali under 19. C’è grande soddisfazione nell’ambiente perché domenica ci giocavamo tutto col Mondragone e non è facile per una squadra giovane affrontare sfide così delicate ma è andata bene. Abbiamo dimostrato che col duro lavoro dello staff e dei giocatori si possono raggiungere gli obiettivi prefissati nonostante lo scetticismo attorno".

"Il doppio impegno under 19 e serie B Interregionale? Sicuramente non è stato facile abituarsi – spiega il coach degli anconetani Petitto – abbiamo giocato molte partite spostandoci in giro per l’Italia sia per il campionato senior che per quello giovanile. Anche il livello del torneo under 19 inoltre è decisamente competitivo, ci sono squadre ben allenate e giocatori di valore".

La Stamura, però, alle finali ci è arrivata e tra le migliori 16 d’Italia c’è già: col morale alto per la salvezza ottenuta qualche giorno fa in B Interregionale, chissà che anche a Chiusi e Chianciano non continui a smentire gli scettici e a portare a casa nuovi successi.

Andrea Pongetti