"Stazione ferroviaria, riqualificazione in stallo"

"Per il consiglio comunale di martedì (domani, ndr) il nostro gruppo consiliare ha presentato una mozione che invita l’Amministrazione comunale a relazionare in apposita commissione sullo stato del progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria con un investimento di Rfi di ben 10 milioni di euro. Mozione non ammessa in discussione dal presidente Luca Polita. Perchè non si può discutere il progetto?". Ad andare all’attacco è JesiAmo. "Per il presidente Polita è irrituale che il consiglio chieda all’assessore di relazionare impegnando al contempo il presidente di commissione nell’esercitare il suo naturale lavoro di far approfondire i temi, convocando i tecnici di Rfi e i rappresentanti dei comitati di quartiere del Prato e Minonna. L’ultimo atto dell’Amministrazione sul progetto della stazione è di marzo 2023, un anno fa". "L’oggetto della mozione è impossibile – replica Polita – il consiglio non può impegnare il presidente di una commissione a convocarla. Quella mozione è irrituale e irricevibile. Avrebbero potuto presentare un’interrogazione o un’interpellanza per chiedere chiarimenti".