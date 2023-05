Stella d’oro al merito sportivo al presidente del Coni Marche

Il presidente del Coni Marche Fabio Luna, nel corso del Consiglio Nazionale del Coni, ha ricevuto dalle mani del presidente Giovanni Malagò e del segretario generale Carlo Mornati la Stella d’Oro al Merito Sportivo. Riconoscimento arrivato in virtù di "tanti anni di preziosa e importante attività svolta al servizio dello Sport". Con queste parole Malagò ha motivato la scelta di insignire Fabio Luna del più importante riconoscimento per dirigenti in Italia. "Con questa onorificenza il Coni desidera esprimere riconoscenza per la generosa collaborazione, professionalità e impegno dedicati allo sport".