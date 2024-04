StilCasa Falconara all’esame Molfetta pensando ai playoff

L’esame Molfetta, quinta forza del campionato, sulla strada dello Stilcasa Costruzioni Falconara, terzo.

Domani, alle 16, al PalaBadiali, ecco la penultima giornata di regular season (la 21esima di serie A femminile), con le Citizens determinate a consolidare il piazzamento playoff e, perché no, tentare il sorpasso ai danni del TikiTaka Francavilla (distante un punto) per un finale di stagione ricco di soddisfazioni. Si va verso un PalaBadiali pieno, biglietti in prevendita o, domani, al palazzetto.