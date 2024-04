Stilcasa testimonial turistico delle Marche

Mentre sale l’attesa per il match odierno dello Stilcasa Costruzioni Falconara, impegnato alle 16 al PalaBadiali contro Molfetta per la penultima giornata di regolar season, ieri è stata una giornata di grandi novità annunciate al Castello. Il club, infatti, diventerà testimonial turistico delle Marche a Genova, la Capitale europea dello sport 2024, in occasione delle Final Eight di Coppa Italia in programma dal 18 al 21 aprile. Questo grazie al progetto ‘Città di Falconara - Let’s Marche: il calcio a 5 femminile testimonial del turismo’, con il quale il sodalizio di via dello Stadio si è aggiudicato un bando dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche diretta da Marco Bruschini. Un progetto poi svelato alla città, ieri, dal presidente dello Stilcasa Costruzioni Marco Bramucci e dallo sponsor Andi Celaj, accolti dal sindaco Stefania Signorini con gli assessori Marco Giacanella e Ilenia Orologio e dall’assessore regionale Goffredo Brandoni. Presenti anche alcuni dirigenti, atlete e l’allenatrice, Giulia Domenichetti. "Le Marche sono la regione del calcio a 5 – ha spiegato Bramucci –. Lo dimostrano i tanti tesserati e la qualità delle realtà esistenti. Basti pensare che tra serie A maschile con Pesaro e noi nel femminile, negli ultimi anni sono arrivati ben 13 titoli nazionali e il nostro titolo europeo nel dicembre 2022, quando a Falconara sono arrivate squadre da Spagna, Portogallo, Olanda, Polonia e Ungheria per giocare e visitare le attrattive turistiche". Insomma, una vetrina. "Partecipare ad un progetto che si chiama Let’s Marche – ha integrato Celaj – è molto importante per me che sono un esempio di integrazione riuscita, perché considero le Marche la mia regione". Una regione dove si è realizzato. Il progetto prevede anche una massiccia campagna marketing al PalaBadiali e sull’abbigliamento societario in cui comparirà il logo Let’s Marche. Logo che sarà presente anche nelle dirette streaming delle gare delle Citizens.