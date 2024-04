"Sto migliorando, grazie a tutti"

Migliorano, intanto, le condizioni di Danilo Petrucci dopo il terribile incidente di giovedì durante un allenamento in un crossodromo di Cingoli. E così migliora anche il suo umore. Ieri il pilota di Superbike è tornato a scrivere su Instagram. Prima con una storia in cui ha mostrato il tracciato in cui è caduto e il volo compiuto, poi con un post di aggiornamento: "Oggi riprovo a mangiare – ha scritto l’atleta di Terni –. Non mi era mai successo di farlo da una siringa. Quella a sinistra dovrebbe essere pasta con i broccoli e il tacchino. Non riesco a scrivere e parlare bene ma miglioro e prossimamente mi opereranno alla clavicola. Grazie ancora a chi mi sta vicino", ha aggiunto il 33enne. Per lui sono piovuti messaggi di affetto e buona guarigione da parte di tanti colleghi o ex, da Loris Capirossi ad Andrea Iannone, passando per Cal Crutchlow fino al mito Randy Mamola, ma anche personaggi dello spettacolo come Dj Ringo e il bassista di Cesare Cremonini, Nicola Balestri ‘Ballo’, nonché il giudice di Masterchef Giorgio Locatelli. ‘Petrux’, domani, dovrebbe essere trasferito dal reparto di Chirurgia Maxillo-facciale al piano di sotto, in Divisione Ortopedia e Traumatologia, per sottoporsi all’operazione alla clavicola eseguita dal dottor Raffaele Pascarella, l’ortopedico dei campioni. Poi il percorso riabilitativo.