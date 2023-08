Stop treni per Civitanova: ci sono gli autobus

Lavori sulla linea ferroviaria, stop ai treni tra Civitanova e Fabriano la prossima settimana: si viaggia sugli autobus. La novità è in vigore fino a sabato compreso.

Una decisione che ha preso il via la scorsa settimana con la sostituzione delle corse ferroviarie tramite dei pullman. Dal 6 al 25 agosto invece i treni ripartiranno tra Macerata e Civitanova, con la prosecuzione della tratta fino ad Albacina di Fabriano sempre con autobus. Rete ferroviaria italiana, società capofila del gruppo Fs Italiane, sta proseguendo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Civitanova-Albacina. Gli interventi inizieranno domenica prossima e si concluderanno in tre settimane, in particolare il 25 agosto.

Un periodo scelto per via della minore presenza di passeggeri a causa della chiusura di diverse attività per le ferie. Un modo per ridurre quanto più possibile i disagi. Si tratta, come hanno spiegato da Rfi, di lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che, una volta ultimati, garantiranno una piena operatività e maggiore sicurezza della tratta ferroviaria. Quest’anno, a differenza del passato, i lavori riguarderanno sia la tratta che dalla costa raggiunge le zone interne che successivamente la strada ferrata che da Macerata sale nell’entroterra sino a Fabriano. Tra gli interventi previsti ci sono il rinnovo del binario in quattro gallerie tra Macerata e Matelica (Convitto, Maricella, Gesso e Cancellotti), con adeguamento del piano del ferro per la successiva elettrificazione della linea, la realizzazione dei manufatti per i futuri sottopassi a servizio dei binari nelle stazioni di Castelraimondo e Montecosaro, gli interventi nella stazione di Tolentino propedeutici all’attivazione dell’Ertms (European Rail Transport Management System, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, adottato sulle linee alta velocità) e alla elettrificazione nella stazione.

I lavori, del valore complessivo di 15milioni di euro, vedranno impegnate 120 persone tra tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici. Per la piena operatività dei cantieri, dunque la circolazione sarà interrotta fino a sabato prossimo su tutta la linea Civitanova-Albacina, da domenica prossima torneranno i treni tra Macerata e Civitanova. I relativi orari sono già stati inseriti sui sistemi di vendita di Trenitalia e nelle stazioni interessate.