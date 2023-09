Stop Vendita Alcol a Senigallia: Ordinanza allo Stadio Bianchelli per Partite Vigor

Allo stadio Bianchelli stop ad alcolici e bottiglie con il tappo. In vista della ripresa del campionato di calcio, che vede la Vigor Senigallia impegnata nel girone F di Serie D, il sindaco Massimo Olivetti ha firmato una nuova ordinanza che limita l’uso di alcolici durante le manifestazioni sportive. Nel dettaglio, l’ordinanza dispone che "in occasione delle partite di calcio disputate allo Stadio Comunale di Senigallia G. Bianchelli e previste nel calendario del campionato di calcio della Lega Nazionale Dilettanti – serie D, nonché delle altre competizioni calcistiche di analogo rilievo disputate allo Stadio per la stagione 2023-2024", è vietato "agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e agli esercizi commerciali di vendita in sede fissa o su aree pubbliche, operanti all’interno dello Stadio Comunale e nell’area delimitata dalle vie Campo Boario, Monteverdi, Piave, Montenero e Rossini somministrare o vendere per asporto bevande alcooliche di gradazione superiore a 5, nonché qualsiasi altra bevanda contenuta in contenitori di vetro o metallo, a partire da due ore prima dell’inizio delle partite e fino ad un’ora dal termine delle stesse". E’ inoltre vietato "introdurre, all’interno dello Stadio Comunale qualsiasi bevanda contenuta in contenitori di vetro o metallo o in contenitori di plastica provvisti di tappo".