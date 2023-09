"Storia e segreti delle tartarughe", in piazza arriva la Fondazione Cetacea di Riccione

Volete scoprire ‘Storia e segreti delle tartarughe’? Allora il luogo dove puntare questa sera, alle ore 21.30, è piazza Nuova a Numana. E’ qui, infatti, che la Fondazione Cetacea di Riccione guiderà il pubblico alla scoperta dei rettili che abitano i nostri mari, ma anche di altri abitanti di un mare capace di regalare sempre mille sorprese. La Fondazione gestisce il centro di recupero delle tartarughe marine per l’Emilia Romagna e le Marche, fra i più importanti in Italia. Nel Centro sono state curate e restituite al mare oltre settecento tartarughe marine. La Fondazione interviene anche su tutte le tartarughe spiaggiate già morte per raccogliere dati sulla salute del nostro mare: le tartarughe infatti sono un indicatore biologico delle sue condizioni di salute.