Storie e fiabe in omaggio a Pergolesi

di Sara Ferreri

A Jesi nella cornice di meraviglia rococò di Palazzo Pianetti un omaggio a Giambattista Pergolesi tra storia e fiaba. Un racconto con musica dal vivo dedicato al maestro nato a Jesi, venerdì prossimo alle 17.30 nella cornice raffinata del settecentesco Palazzo Pianetti Tesei. Quale Augurio di buon anno nuovo di musica e cultura, la Fondazione "Alessandro Lanari" propone a inizio gennaio un piccolo ma significativo evento offerto al pubblico e alla città, che rientra nelle iniziative del Comune di Jesi per il "Compleanno di Pergolesi", la cui nascita è attestata nella notte tra il 3 e il 4 gennaio del 1710. "Un’iniziativa di sentita memoria che per Fondazione Lanari – spiega Gianni Gualdoni – risale al 2018, quando prese a inserire nella sua programmazione concertistica annuale due appuntamenti fissi con altrettanti eventi dedicati: il 4 gennaio per la nascita, con titolo emblematico "L’Epifania di Pergolesi", e il 16 marzo, per commemorare il giorno di scomparsa del musicista". Per il nuovo anno venerdì prossimo alle 17.30 viene proposto un evento particolare, originale e appositamente commissionato, dal titolo "La Favola di Gian Battista": un "racconto storico fiabesco con musica", concepito nei toni dell’atmosfera intima, familiare, come quella delle antiche riunioni davanti al camino per ascoltare con attenzione storie che parlano di persone, cose, fatti, leggende di famiglia. Il racconto, scritto e interpretato da Gianni Gualdoni e offerto nella sola dimensione sonora, senza alcuna teatralità se non quella della voce, si arricchisce come contrappunto descrittivo di musiche dal vivo d’epoca tra cui brani inediti anonimi dal fondo musicale della Biblioteca Planettiana di Jesi, eseguite da Matilde Oppizzi su strumenti storici come la tiorba e la chitarra barocca. La narrazione, con qualche tocco di scrittura fiabesca a cui non manca il tradizionale avvio del "c’era una volta", presenta un affresco storico della città di Jesi nel Sei-Settecento, contesto in cui si proietta l’arrivo da Pergola della Famiglia Draghi, di cui fiore profumato e futuro orgoglio comune sarà proprio la nascita di Giambattista Pergolesi. L’ingresso alla serata in musica e parole a palazzo Pianetti Tesei è libero, ma visto il particolare assetto esecutivo che prevede pochi posti è ammesso solo previa prenotazione obbligatoria, da richiedere all’indirizzo mail: info@fondazionelanari.it.