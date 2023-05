Studenti e mondo del lavoro "Coinvolti 165 allievi nel 2023"

Studenti e mondo del lavoro si incontrano grazie al progetto formativo dell’Iis Marconi e di Cat impianti. "L’iniziativa, della durata di cinque anni – spiegano i promotori – ha come obiettivo quello di mettere in relazione formazione, domanda e offerta di lavoro. Nel 2023 il percorso ha coinvolto 165 alunni del corso Manutenzione e Assistenza Tecnica, che hanno partecipato a lezioni teoriche e pratiche tenute dai dipendenti dell’azienda jesina". L’iniziativa ha preso avvio a fine gennaio 2023 ed ha convolto tutte le dieci classi del corso per un totale di 165 alunni. Per quattro mesi gli studenti hanno frequentato lezioni teoriche e pratiche sui settori dell’impiantistica e delle energie rinnovabili tenute dagli esperti della Cat Impianti, affiancati dai docenti della scuola. "È un progetto pilota di stretta collaborazione tra pubblico e privato – dichiara la dirigente Maria Rita Fiordelmondo –. Un’opportunità formativa fondamentale per gli studenti, per approfondire e integrare il loro curriculum con competenze spendibili nel mondo del lavoro, in particolare nel nostro territorio. È un’opportunità anche per la Cat che può conoscere il suo futuro, quindi eventuali ragazzi da inserire in azienda, e un’opportunità formativa di aggiornamento per i docenti".