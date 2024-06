Studenti in visita al carcere tra storie di detenuti e impegno di chi ci lavora

E’ stato un momento molto intenso la visita al carcere di Montacuto. Gli avvocati dall’Associazione Camera Minorile Dorica hanno accompagnato una classe di seconda superiore in una visita all’interno dell’Istituto penitenziario di Ancona, durante la quale i ragazzi hanno incontrato e interagito con il personale di Polizia, gli educatori e ascoltato le storie di alcuni detenuti. E’ stata una delle tante attività dell’Associazione che si è articolata in 20 incontri. Veri protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado dei tre istituti comprensivi della città e della scuola secondaria di secondo grado "Laeng-Meucci" (sede di Osimo). Ormai da qualche anno gli avvocati dell’Associazione, Paolo Mengoni, Donatella Balenai e Elisa Pavoni, hanno avviato un percorso di sensibilizzazione su tematiche di interesse per il mondo giovanile, che ogni anno si arricchisce e rinnova, grazie anche alle sollecitazioni e suggerimenti che arrivano direttamente dai ragazzi. I temi trattati sono stati i più vari: dal percorso di formazione delle leggi all’analisi dei principali organi costituzionali, dal bullismo al cyberbullismo fino ad affrontare argomenti di più stretta attualità, le baby gang, l’uso-abuso degli stupefacenti e tutto ciò che gravita e intorno al mondo giovanile. Con particolare attenzione è stato trattato l’argomento della violenza sulle donne. Gli avvocatihanno evidenziato quali sono i comportamenti dai quali trarre i campanelli di allarme, in modo da poter fornire loro i primi strumenti per riconoscere con anticipo possibili situazione di pericolo.