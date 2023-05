Summer Jamboree, il 3 agosto al festival arriva Pokey LaFarge

Anche quest’anno il Summer Jamboree manderà in visibilio i suoi appassionati, riservandogli per la serata di giovedì 3 agosto una sorpresa che li lascerà senza fiato: sul main stage di Piazza Garibaldi salirà l’acclamato Pokey LaFarge, enfant prodige che dal 2006 ha conquistato tutto il mondo con il suo sound senza eguali, mix travolgente di hot swing, early jazz e ragtime blues.

Erede dei grandi maestri del passato e innovatore del genere, Andrew Heissler, meglio conosciuto come Pokey LaFarge, è nato a Bloomington, nell’Illinois, classe 1983. La sua passione per la chitarra, il mandolino e il banjo ha radici lontane: LaFarge coltiva la musica fin dall’adolescenza tanto che, subito dopo il diploma, decide di mettersi in viaggio per gli Stati Uniti per esibirsi in mezzo alla gente alla ricerca del successo. Successo che arriva e, ultimo in ordine, quello del 2017 con il disco ‘Manic Revelations’ ispirato alla musica soul degli anni ’60.