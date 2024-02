Summer, sport e grandi concerti. Città in vetrina alla Bit di Milano

La spiaggia di velluto e le sue eccellenze conquistano la Bit di Milano. Nello stand della Regione Marche, Senigallia ha avuto un ruolo da protagonista, presentando in anteprima le ‘cartoline’ del Summer Jamboree, che si terrà dal 27 luglio al 4 agosto: un’immagine da collezione sullo sfondo della Rotonda a Mare, simbolo del turismo marchigiano. Da evento consolidato a vera e propria novità, come il raduno delle Harley Davidson, in programma dal 6 al 9 giugno. Si è parlato anche di Pane Nostrum, fiera dei lievitati che quest’anno si è svolta dal 6 all’8 ottobre, evento ormai di caratura nazionale che attira sempre più addetti ai lavori. Non mancherà nemmeno il 105 XMasters, festival degli sport estremi in programma dal 13 al 21 luglio, e che il 10 e 11 febbraio sarà di scena a Cervinia col 105 XMasters Winter Tour. Si replica anche per l’Rds Summer Festival e ad animare piazza Garibaldi saranno grandi nomi della musica italiana. Il primo luglio alle 21 in piazza Garibaldi si esibiranno i Simple Minds, le prevendite dei biglietti sono già partite. Non solo musica e spettacoli, ma anche cultura e sport, col cicloturismo in primis e partenze dalla spiaggia di velluto per raggiungere i borghi più belli d’Italia ammirando il panorama unico che regalano le colline marchiane. Senigallia è anche Città della Fotografia col Musinf in primis, oltre ai tanti eventi correlati che partiranno dalla primavera e proseguiranno per tutta l’estate. Tra le tante eccellenze, c’è anche la Città Gourmet con le sue Cinque Stelle Michelin in otto chilometri di lungomare, oltre a pizzerie pluripremiate come il ‘Cavò Lieviti e Distillati’, ma non mancano le innovazioni come ‘Nana Piccolo Bistrot’ e le chips Patata’s Nana ormai famose in tutto il mondo. Grande spazio anche ai vini e alle eccellenze dell’Azienda Santa Barbara, anche questa ormai un’eccellenza dal made in Italy. Ma Senigallia è anche una città che punta sempre più alla destagionalizzazione, a dimostrarlo sono gli allestimenti di questi giorni in vista di San Valentino. E un pretesto per festeggiare Senigallia ce l’ha: le spoglie di san Valentino si trovano qui dal 1800. Durante il pontificato di Pio IX, il vicario di Roma donò le reliquie di san Valentino al cardinale Domenico Lucciardi, che a sua volta le regalò poi alla chiesa del Carmine, il 19 febbraio 1853.

si. sa.