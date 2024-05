"Super orgoglioso dei miei ragazzi"

Senza voce, ma più che orgoglioso dei suoi: "Questa è la vittoria del gruppo, la dedico ai miei giocatori", apre mister Stefano Ceccarelli, tecnico dei Portuali Dorica. "Concentrazione e voglia di vincere hanno fatto la differenza. Complimenti sinceri al Sant’Orso, ottima squadra composta da validissimi giocatori che esprime un bel calcio. Tutta la determinazione nel voler dimostrare che i risultati in regular season non erano assolutamente frutto del caso, essendo stati primi per diverse giornate. Centobuchi? Compagine con giocatori di categoria superiore". Sponda Sant’Orso, il direttore sportivo di Giancarlo Ruggeri rende onore ai Dockers ma parla di "di rammarico. Siamo comunque contenti della stagione".