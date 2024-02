Superbike, Castelfidardo prepara nuove sfide

La Bravi Platforms team Castelfidardo è già pronta a spingere sui pedali dopo la presentazione che è avvenuta nei giorni scorsi nella sala Coni del PalaPrometeo di Ancona.

La Superbike scuola di ciclismo fuoristrada fidardense che da 35 anni avvicina giovani e meno giovani alla specialità olimpica del cross country, ponendosi come riferimento nel panorama regionale della mountain bike, intraprende nuove sfide.

Un ampio ventaglio di impegni e progetti riconducibili alla filosofia societaria che coniuga – come sottolineato dal presidente Rossano Mazzieri – "l’idea di sport come mezzo di aggregazione e crescita all’aspetto agonistico, offrendo un percorso di formazione della persona e dell’atleta verso l’alto livello".

Non a caso quest’anno ha introdotto anche lo psicologo dello sport Sammy Marcantognini.

Un’altra novità è l’adesione a "I giovani crescono nel nostro territorio" che vede capofila "Il paesaggio dell’eccellenza" un progetto chen è stato illustrato da Laura Tumini di Confindustria Ancona.

Sotto il profilo agonistico, il fiore all’occhiello sarà l’organizzazione del Santoporo XC il 30 e 31 marzo, una ribalta di caratura internazionale a Esanatoglia.

La squadra di punta rimane invece quella della Superbike Academy i cui alfieri sono quest’anno il fabrianese Alex Pelucchini (under 23), il fidardense Morgan Dubini (junior di secondo anno), la recanatese Sofia Bartomeoli (junior di primo anno) e la fidardense Alice Mazzieri (junior di secondo anno), seguiti dal nuovo coach e preparatore Roberto Crisi e dallo staff tecnico che include Alessandro Mazzieri, Daniele Lorenzini, Diego Giulietti e Angela Campanari, a sua volta in lizza come atleta.

Agli 80 tesserati (dovrebbero superare il centinaio di iscritti con quelli master), non mancheranno le opportunità di confronto e gara, seppur in un calendario compresso dall’anno olimpico.

Grazie al lavoro dei maestri capitanati da Patrizia Biondini, Giuseppe Campanari, Samuel Adamo e Andrea Bianchi, la Superbike Bravi Platforms team sarà al via del circuito regionale della Conero Cup 2024 (sei tappe, dal 3 marzo ad Agugliano fino a settembre), al Gran Premio Centro Italia Giovanile (sei appuntamenti con esordio a fine marzo a Esanatoglia), agli Internazionali d’Italia Series (quattro tappe) e all’Italia Bike Cup che partirà il 3 marzo da Verona. I colori biancorossi saranno poi di scena al Meeting nazionale Giovanissimi di Tarvisio (20-21-22 giugno), al Trofeo Coni e – ulteriore novità – all’Enduro Marche Series.

m. c.