Superbonus Marche, rallentano i cantieri e gli investimenti

Marche, la frenata del Superbonus. Ad aprile e maggio sono scesi drasticamente nuovi cantieri e investimenti per i lavori di risparmio energetico. Ad aprile sono stati ammessi 135 nuovi progetti per 41 milioni, a maggio i lavori approvati sono stati 202 per 86 milioni. Alla fine di maggio, gli edifici coinvolti nei lavori di efficientamento energetico con il Superbonus erano 10.544 per 2,1 miliardi di investimenti: 2.324 condomini (1,2 miliardi), 5.193 edifici unifamiliari (596 milioni) e 3.027 unità immobiliari indipendenti (282 milioni). L’investimento medio dei condomini marchigiani è stato di 522mila euro. "Il Superbonus ha rappresentato un grande volano per il settore edile – dice Marco Rossi, presidente Cna Costruzioni Marche –, ma la sua spinta è destinata ad esaurirsi".