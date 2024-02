Superiori, la metà sceglie il liceo. Più iscrizioni agli istituti tecnici

Scelta della scuola superiore, nelle Marche più di un’iscrizione su due riguarda i licei (54,2% del totale), anche se il dato è inferiore alla media nazionale e in flessione rispetto all’anno scorso, quando si era attestato al 56,7%. Per l’anno scolastico 2024-2025 risultano in crescita le iscrizioni agli istituti di indirizzo tecnico, salite dal 30,3% del 2023-2024 al 31,92% di questo. I dati emergono dalle iscrizioni online, elaborati dal sistema informativo del ministero dell’istruzione e del merito. Tra i licei, il più ricercato resta lo scientifico con il 12,89% delle iscrizioni, mentre l’opzione scienze applicate intercetta l’8,23% del totale. Restando nell’ambito del liceo scientifico, nelle Marche mostra segni di consolidamento uno degli indirizzi più recenti, quello sportivo con il 2,34% delle iscrizioni totali. Tra gli altri indirizzi, il linguistico è stato scelto dall’8,78% dei nuovi iscritti, quello delle scienze umane dal 7,21% (e l’opzione economico-sociale dal 4,14%), il liceo artistico dal 5,33%, mentre il classico resta indietro al 5%. Infine, il liceo musicale e coreutico raccoglie lo 0,22% per la sezione coreutica e 0,46% per quella musicale. In coda il neonato liceo del made in Italy, istituito a gennaio, allo 0,10%. Guardando nel dettaglio degli indirizzi, tra gli istituti tecnici il 20,51% degli studenti ha scelto il settore tecnologico e l’11,41% quello economico (8,69% amministrazione, finanza e marketing, 2,79% turismo). Nel settore tecnologico, l’indirizzo più ricercato è informatica e telecomunicazioni (4,92%), seguita da chimica, materiali e biotecnologie (3,86%), meccanica, meccatronica ed energia (3,06%). Infine gli istituti professionali, scelti dal 13,16% di studenti e studentesse. Tra i vari indirizzi, quello più ricercato resta enogastronomia e ospitalità alberghiera (4,14%). Industria e artigianato per il Made In Italy ha invece intercettato l’1,25% delle iscrizioni. Per quello che riguarda invece il primo ciclo scolastico, nelle Marche per la scuola primaria il 42,7% delle famiglie ha scelto per l’anno scolastico 2024-2025 l’orario a tempo pieno a 40 ore, il 40,9% l’orario a 27 ore settimanali. Per la scuola secondaria di primo grado, il 93,8% ha scelto l’orario ordinario a 30 ore. A livello nazionale, le due novità del prossimo anno scolastico riguarderanno la sperimentazione della filiera tecnico professionale "4+2" (che ha raccolto 1.669 iscrizioni) e i nuovi licei del "Made in Italy" con 375 iscrizioni totali. "La filiera del 4+2 ha registrato un interesse significativo da parte delle famiglie, è un risultato importante e non scontato – ha sottolineato il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara –. Gli studenti da settembre potranno contare su un percorso e programmi fortemente innovativi e una maggiore sinergia con il mondo produttivo. Il Made in Italy è la nuova offerta formativa messa in campo dai licei che avevano già attivo l’indirizzo Scienze Umane – opzione Economico-sociale, pensata per una formazione tesa a valorizzare le eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale".