Sversamenti, Giacanella: "Le risorse per i lavori sono già presenti"

"Non è ancora chiaro se i Riformisti per Falconara non capiscano oppure se faccia loro comodo far finta di non capire". L’accusa è dell’assessore al Bilancio Marco Giacanella, dopo la nuova dura critica mossa dai centristi sugli sversamenti dopo le piogge, che hanno portato al decimo divieto di balneazione (rimosso ieri, ndr).

"Le risorse per finanziarie le opere che consentiranno di risolvere il disagio degli sversamenti sono incluse nelle tariffe dal 2019 e la cifra inserita nel Piano degli interventi dell’Aato 2 sarà integrata, ha detto Viva Servizi, da altre forme di finanziamento legate alla finanza di progetto. Resta il fatto che i Riformisti continuano a cercare visibilità approfittando di una problematica atavica di cui soffrono le spiagge anconetane e, in generale, italiane".

Sugli sversamenti a Falconara e soluzioni per eliminarli, "forse i Riformisti, nati da una diaspora dal Pd, dimenticano che quando erano alla guida delle amministrazioni comunali e regionali non hanno trovato alcuna soluzione - dice -. L’unico intervento realizzato a Palombina Vecchia si è rivelato inefficace. Sono stati spesi milioni di euro per un’opera inadeguata e che tra l’altro ha comportato la compromissione della spiaggia con la posa sotto la sabbia di una grande struttura in metallo. Così come è inutile, a ogni sversamento, il comunicato dei Riformisti che sbraitano ogni volta le stesse informazioni sbagliate". Chiude: "Inoltre dimenticano che il progetto di oltre 22 milioni di euro sta andando avanti", con tempi "in linea con quelli necessari per un’opera di tale importanza".