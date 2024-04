Tabaccaio sventa truffa da mille euro a un anziano

"Mio figlio mi ha scritto un messaggio dicendo che ha perso il telefono, devo mandargli 960 euro". Trafelato, un anziano si è presentato l’altro giorno presso una tabaccheria del Piano per chiedere di fare una ricarica. Destinatario il figlio. O meglio quello che lui credeva essere. Perchè in realtà l’anziano stava per diventare l’ennesima vittima di una truffa. Evitata grazie al sesto senso del tabaccaio che già dal codice fiscale su cui ricaricare i soldi aveva capito che non poteva essere il figlio di quell’uomo che si era presentato in negozio. E’ così che l’esercente è riuscito a convincere l’anziano a chiamare il figlio. Quello ovviamente ha risposto di star bene e di non aver bisogno di soldi.