Taglio fondi, il Comune pronto a intervenire

La Giunta ha deliberato il bilancio di Previsione: "Si tratta di un bilancio ‘previdente’, abbiamo tenuto conto del possibile taglio dei trasferimenti statali – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – proprio per evitare di trovarci in difficoltà in futuro. Speriamo che questi tagli non ci siano, nel tal caso, i fondi saranno reinseriti".

Oltre al taglio dei trasferimenti statali gli Amministratori hanno messo sul tavolo anche i possibili aumenti del costo dell’energia elettrica: "Per quanto ci è stato possibile abbiamo cercato di prevedere eventuali spese che ci potremmo dover trovare ad affrontare – prosegue – una scelta che al momento non ci ha portato a fare grandi rinunce, ma piuttosto a tenere i conti in ordini e a non trovarci impreparati". Si guarda anche al recupero della Tari e dei balzelli non pagati, ma per fare una stima di quanto entrerà nelle casse comunali, bisognerà attendere la primavera.

La scorsa stagione le stime sono state molto al di sotto dei soldi che sono realmente entrati. Non sono previsti aumenti per i senigalliesi, una notizia che era già stata data e che ora, alla luce delle voci di bilancio è ormai certa.

Nelle voci non risultano accensione di prestiti a breve termine, mentre 2 milioni 610mila euro sono alla voce di prestiti a medio lungo termine. Tra le novità in vista per la spiaggia di velluto ci sarà il trasferimento dello Iat nei locali dell’ex Gratis, che, per 150mila euro sono oggetto di restyling.

Al fianco sarà effettuata una sala polivalente sempre ad utilizzo diversificato per aumentare gli spazi a disposizione in città. Un’importante scelta in un immobile in fase di recupero che da anni era in attesa di restyling come tutta l’area dove in passato, legato al progetto del Borgo le Torri c’era la previsione della realizzazione di una rotatoria.

Già stilato per la gran parte il programma della stagione estiva dove sonno stati riconfermati la gran parte dei grandi eventi a cui si unirà il concerto dei Simple Minds in piazza Garibaldi. "Non sono esclusi dei debiti fuori bilancio – conclude il sindaco – riguardo a degli investimenti per migliorare la programmazione". L’Amministrazione resta anche in attesa di notizie riguardo al ponte Garibaldi, per cui l’obiettivo per la nuova realizzazione resta quella del 2024. A breve partirà anche il progetto che prevede i lavori di miglioria del lungomare nel tratto molo-rotonda, con i fondi del Pnrr.