Tamponamento a catena all’interno della galleria. Cinque persone ferite

Tamponamento a catena tra un bus di linea e tre auto ieri mattina, poco dopo le 9 nella galleria del Risorgimento.

Il mezzo pubblico ha tamponato una prima auto, un’utilitaria della Fiat a bordo della quale viaggiavano due persone anziane. Questa a sua volta ha tamponato un’altra auto che è andata addosso a una terza vettura. Due le persone rimaste ferite in modo non grave e soccorse sul posto dai sanitari della Croce Rossa e della Croce Gialla e poi trasportate all’ospedale di Torrette. Sul posto anche i vigili del fuoco. Lunghissime le code che si sono create sia in centro, che all’esterno verso via Martiri della Resistenza e sull’Asse. Cinque, complessivamente le persone che hanno avuto bisogno delle cure mediche, nessuna è grave. L’incidente ha avuto ripercussioni al traffico per oltre un’ora nel cuore della città.