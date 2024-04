Tavolo sui minorenni, associazioni a confronto

Convocato dall’Assessore ai Servizi Sociali, Manuela Caucci si è svolto il secondo incontro del Tavolo Minorenni presso la Sala Consiliare del Comune di Ancona che fa seguito ad un primo svoltosi a dicembre che aveva scopo conoscitivo. Quello dei minori è un universo complesso che merita di essere esaminato sotto ogni punto di vista ed è per questo motivo che sono stati contattate tutte le realtà che hanno a che fare con i soggetti nella fascia d’età che va da 0 a 18 anni. Si da così vita ad un osservatorio privilegiato che permetterà di avere coscienza di quali siano i reali bisogni che emergono e creare altresì una mappatura del territorio per poter lavorare fattivamente. Presenti rappresentanti di numerose associazioni attive in città.

Il desiderio è quello di trovare una tematica che possa rendere partecipi tutti gli attori coinvolti e su questa base sviluppare micro-progettualità fondate sul modello della co-progettazione. Ciò anche in vista del Nuovo Piano di Zona, strumento che ha lo scopo di costruire un sistema integrato di interventi e servizi. "Stiamo sempre lavorando per la costituzione di una ‘casa delle associazioni’ in modo che vi possa essere un costante confronto ed una sinergia di azioni – anche fra gli stessi enti - per concretizzare progetti volti ad una sana crescita psicofisica di tutti i nostri ragazzi" ha affermato l’assessore ai Servizi Sociali, Manuela Caucci.