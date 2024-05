Il Team Cingolani profeta in patria a Pianello di Ostra nel trofeo Cingolani Bike Shop giunto alla terza edizione. A sfrecciare per primo davanti a tutti negli esordienti di secondo anno è il ragazzo del Team Cingolani Giulio Vitali (quarto posto per Davide Sdruccioli, nono per Matteo Bruni e decimo per Jacopo Piaggesi tutti del Team Cingolani), mentre nei primo anno a tagliare per primo il traguardo è Riccardo D’Andrea dell’abruzzese Pedale Teate), con quarto posto per Riccardo Barbini (Zero24 Cycling Team) e nono per il suo compagno Alessandro Pazzaglini. SI presentano 95 esordienti al via della manifestazione con il gruppo a sprintare sul traguardo di via Pianello. A chiudere la giornata di gare organizzata dal Gruppo Sportivo Pianello - Diego Schiaroli del presidente Maurizio Minucci ci pensano gli Allievi con la società chiaravallese dello Zero24 Cycling Team a occupare i primi due gradini del podio. Esulta sulle strade ostrensi l’allievo Edoardo Fiorini seguito dal compagno di squadra Tommaso Cingolani. Il bronzo ad appannaggio di Roberto Marco Caringi della scuola abruzzese Moreno Di Biase. Tommaso Cingolani si aggiudica il traguardo volante, mentre Edoardo Fiorini veste anche la maglia di campione provinciale anconetano. La giornata festosa per gli Zero 24 è completata dalla settima posizione di Andrea Gabriele Alessiani e dal decimo posto di Filippo Cingolani.