Teatro contemporaneo con "The Groovin Brothers Street Show"

Un’intensa serata di spettacoli e musica attende turisti e residenti di Sirolo. Nella perla della Riviera del Conero oggi sono infatti previsti vari appuntamenti. Come ‘The Groovin’ Brothers Street Show’, che prenderà il via alle ore 21.30 in piazza Vittorio Veneto. I Groovin Brothers sono una compagnia che preserva un forte orientamento verso il teatro contemporaneo, la letteratura, il cinema, le arti visive e lo street dancing più evoluto. Nelle loro esibizioni ci sono tra le altre cose danza, acrobazie di break dance e coreografie rivoluzionarie. Nel corso degli anni i Groovin Brothers hanno sviluppato uno stile unico nel suo genere. A Sirolo hanno giù proposto ‘Legacy’, spettacolo fatto di esplorazione e ricerca, e di connessioni tra professioni apparentemente molto diverse. I protagonisti sono spinti al confine della propria realtà, intrappolati in stati mentali e fisici, e cercano di sopravvivere mettendo a disposizione le proprie conoscenze. Al parco della Repubblica (ore 21.30) la rassegna ‘Le Cave Off’ propone ‘Un palco alla Scala", spettacolo in cui protagonista è la grande musica classica. Nel cortile della Badia di San Pietro al Conero(ore 21.30) spazio alla XXVIII rassegna musicale "Le Ore dell’organo barocco e dintorni".