Telefoni, la centrale ko È passata una settimana

Guasto alla centralina telefonica dei vigili urbani, ancora non è stato risolto il problema. È passata quasi una settimana da quando il sistema telefonico che mette in contatto i cittadini anconetani e il comando della polizia locale ha smesso di funzionare per un danno considerato ‘grave’ dalla stessa amministrazione.

Al momento le comunicazioni dall’esterno verso l’interno vengono gestite attraverso due numeri di cellulare dove è stato deviato il collegamento della centrale operativa. In questo modo il disagio più grande è stato risolto, ma di fatto ad oggi il problema resta.

L’amministrazione, al momento ancora in una fase di passaggio tra la vecchia e la nuova giunta, sta cercando di sistemare la vicenda e per fare questo ha chiesto un intervento specifico da parte di una società esperta nelle reti telefoniche. Non siamo al black-out, anche se nei primissimi giorni si è arrivato anche a questo, ossia l’impossibilità da parte degli utenti di entrare in contatto con le varie strutture. Al momento il comando può essere contatto digitando questi numeri di telefono fissi per gli utenti, chiamate che poi, appunto, vengono deviate su due cellulari: 0712222200 o 2223031 per la centrale operativa, 2223081 per la sezione viabilità, 2223016 per la sezione verbali. I numeri in questione non sono passanti. Il guasto si è verificato praticamente il giorno stesso della proclamazione del sindaco di Ancona eletto il 29 maggio scorso, Daniele Silvetti, un benvenuto tutt’altro che felice per l’inizio della nuova giunta comunale.