Tenta il suicidio: salvato dagli agenti

Minaccia di farla finita ma arriva la polizia che gli salva la vita. È successo la notte scorsa. Un uomo di 62 anni ha composto il numero del 118 per dire che si uccideva. Dalla centrale di Ancona Soccorso sono stati avvisati i poliziotti che hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo. Gli agenti sono saliti a casa sua e lo hanno trovato con una bottiglia di vino da un litro quasi scolata e le scatole di diversi medicinali vuote. Li aveva ingerito tutti, antidolorifici, ansiolitici, un bel mix. È stata chiamata una ambulanza e il 62enne è stato portato in ospedale per le cure del caso. Prima del trasporto sono stati controllati i suoi parametri vitali, era ancora in buone condizioni, ma se non fossero partiti i soccorsi avrebbe potuto morire.