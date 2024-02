Tentano di rubare un profumo: arrestati

Entrano da Acqua e Sapone, al Piano, per rubare profumi ma il direttore si accorge e chiama la polizia. Erano in due, nordafricani, ubriachi, e hanno cercato di aggredire sia i poliziotti che il personale del negozio. Gli agenti hanno proceduto all’arresto. È successo ieri pomeriggio, in via Giordano Bruno, attorno alle 17. "Uno dei due ladri è caduto a terra – racconta il direttore del punto vendita – mentre il poliziotto lo ammanettava. Ha reagito alle manette e nel tentativo di dimenarsi è caduto sul pavimento". È stata chiamata una ambulanza. Sul posto è arrivata la Croce Gialla e lo ha portato in ospedale. Il ferito ha 38 anni. I due ladri, che hanno dato calci e pugni alla polizia, davanti ai clienti presenti a quell’ora, avevano commesso un furto di due profumi, del valore di 120 euro, domenica. Erano riusciti a scappare. Ieri si sono ripresentati, cappuccio in testa, sciarpa. Il direttore li ha visti che trafugavano nel reparto profumeria e ha chiamato il 112. Avevano messo in tasca un altro profumo, di una nota marca, maschile. La polizia ha trovato addosso ad uno dei due anche una delle boccette rubate domenica. Il direttore del negozio ha sporto denuncia e aggiunge: "Qui ormai è il far west".