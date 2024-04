Tentano la truffa dello specchietto

Erano le 10 di ieri quando, in via Perosi a Loreto, malviventi hanno tentato la truffa dello specchietto ai danni di una donna al volante. "All’improvviso sento un rumore ma attorno a me non vedevo alcuna macchina se non quelle parcheggiate – racconta la loretana -. Dopo pochi secondi vedo una vettura bianca che mi raggiunge lampeggiando. Un uomo e una donna con bimbo in braccio mi dicono di avere subito un danno allo specchietto da parte mia. Hanno dato inizio alla trattativa per arrivare ad ottenere, anziché un centinaio di euro, una trentina. Alla mia volontà di chiamare il mio compagno, la trattativa si è fermata e i due si sono dileguati".