Terrore in un condominio. Fiamme nell’abitazione: evacuate trenta persone

Era in casa con la nipote quando la donna, proprietaria di un appartamento al quarto piano, ha sentito degli scoppi e visto il fuoco che si propagava velocemente nell’abitazione. Paura ieri pomeriggio in una palazzina di via Fuà 26, nel quartiere del Q2. In pochi minuti un appartamento di una famiglia italiana è stato avvolto dalle fiamme.

La proprietaria ha chiamato allarmata i vigili del fuoco poi è uscita di corsa con la nipote correndo lungo le scale. Erano le 17 quando è scoppiato l’incendio. L’intera palazzina è stata poi fatta evacuare. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli operatori della Croce Gialla e l’automedica del 118.

Il personale sanitario, vista la situazione, ha suonato e bussato agli inquilini sottostanti all’appartamento in fiamme per farli uscire e metterli al sicuro. Qualcuno, che camminava anche con fatica, è stato aiutato a scendere le scale. Arrivati i vigili del fuoco, con tre autobotti e due autoscale, sono iniziate le operazioni di spegnimento. Qualche minuto di panico è stato generato per la preoccupazione del proprietario dell’appartamento, uscito poco prima per portare a spasso il cane, che rientrando lungo la via ha pensato che i familiari fossero rimasti all’interno ma poco dopo si sono ricongiunti e si è calmato. I pompieri hanno lavorato fino alle 19 per domare l’incendio che sarebbe partito da un corto circuito di un elettrodomestico, forse una lavastoviglie. Una trentina di persone si sono riversate in strada prima di avere il via libera a rientrare. Solo l’appartamento a fuoco è stato dichiarato inagibile. Non ci sono stati feriti. Chiusa la strada dalla rotatoria Inps di via Filonzi fino a via Flavia.