The Begin, l’ultimo atto. Poi sarà la volta dei playout

Ultimo atto di regular season, per la The Begin Volley Ancona, che nel girone bianco di serie A3 maschile affronta in casa al PalaPrometo alle 18 (tutte le partite in contemporanea) la Negrini Acqui Terme. Con la testa ormai ai playout, post season con la salvezza in gioco cui i dorici accederanno certamente dopo il ko di Sarroch della scorsa settimana. Quella di sabato scorso è stata una partita che, per il risultato finale, non aveva un’importanza determinante, ma che ha messo in luce tutto il carattere e la determinazione dei ragazzi della The Begin. Ogni giocatore sceso in campo ha dato il massimo, dimostrando che, al di là dei numeri, lo spirito di squadra e la voglia di migliorarsi non vanno in pausa.

Privo dell’opposto Kisiel e con capitan Ferrini a riposo, coach Dore Della Lunga ha messo in campo una formazione inconsueta, dando spazio al giovane Luca Pulita, autore di un’ottima prova, e con Marco Santini in diagonale al palleggiatore Larizza. La prestazione dei dorici per tre dei quattro set disputati è stata encomiabile, come racconta proprio l’opposto anconetano Santini: "Abbiamo affrontato la partita contro Sarroch con la giusta mentalità. Siamo scesi in campo con la volontà di giocarcela palla dopo palla. Ed è stato così per tre set. Siamo partiti bene, concentrati e determinati e abbiamo tenuto testa ai padroni di casa. Purtroppo nel quarto set abbiamo pagato un calo fisico e la Sarlux ne ha approfittato mettendoci sotto pressione con la battuta e il muro". Una prova che ha fornito segnali positivi in ottica playout. Gli stessi segnali che la squadra di coach Della Lunga cercherà domenica al PalaPrometeo.