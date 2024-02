The Begin, Monti: "E’ stata la nostra migliore partita"

Il derby sorride ad Ancona che espugna Osimo continuando la corsa in testa. "La partita è stata senza dubbio la più bella giocata finora - dice Paolo Monti assistant coach dorico -. Non sarà affatto scontato continuare a tenere alti il ritmo di gioco e la concentrazione. Stiamo lavorando su questi aspetti per farci trovare pronti contro Potentino: serve la prestazione caratteriale, motivazionale e tecnico-agonistica che abbiamo sfoderato a Osimo". Gli osimani escono a testa alta. "I ragazzi hanno fatto una bella partita e dispiace per il ko, ma di fronte avevamo un avversario tosto e che ha dei giocatori più abituati a giocare questo tipo di partite - dice Roberto Pascucci, tecnico degli osimani -. Una partita di altissimo livello. Complimenti ad Ancona. Credo che abbia fatto una delle migliori prestazioni della stagione. Noi eravamo partiti anche bene. Poi siamo un po’ calati".