The Begin, testa ai playout. Primo ostacolo il Brugherio

L’ultima giornata della regular season è ormai alle spalle e il campionato di serie A3 si avvia verso il suo epilogo con l’attesissimo inizio della fase playout che vedrà coinvolta anche la The Begin Ancona. Sarà un vero e proprio torneo a parte, dove anche una sola vittoria può fare la differenza tra permanenza e retrocessione; la differenza la farà la capacità di spingere al massimo, mettendo da parte la paura e concentrandosi sul risultato. La The Begin Volley Ancona è pronta e, nota molto positiva, potrà contare finalmente anche su Samuele Gasparroni che è ritornato in campo domenica contro la Negrini: "Dopo il brutto infortunio che mi ha tenuto fermo parecchi mesi, sono contento di essere tornato a giocare e di aver riassaporato l’emozione di stare in campo – racconta Gasparroni –. Anche se la partita non è finita con l’esito che speravamo, è stato comunque un ottimo banco di prova contro una squadra molto ben attrezzata, in vista dell’inizio dei playout. Ora resettiamo tutto e prepariamoci al meglio possibile per domenica prossima all’esordio nei playout".

La formula coinvolge cinque squadre, le ultime due del girone bianco e le ultime tre del blu, che sono Brugherio, Ancona, Campobasso, Napoli e Castellana Grotte. Si affronteranno in un girone all’italiana andata e ritorno, le prime due della classifica si salveranno, le altre tre retrocederanno in serie B. Il primo turno di playout è in programma domenica, quando la The Begin Ancona ospiterà alle 18 al PalaPrometeo la Diavoli Rosa Brugherio. L’altra partita in programma si giocherà alla stessa ora a Castellana Grotte tra la TecBus Castellana e la Energy Time Campobasso, riposa Gaia Energy Napoli.