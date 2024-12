The Begin Volley Ancona sfida Sarlux Sarroch al PalasAllende di Fano

Per l’ottavo turno del campionato di A3 maschile la The Begin Volley Ancona scende in campo oggi pomeriggio al PalasAllende di Fano – vista l’indisponibilità del PalaPrometeo per il concerto di Baby Gang – per affrontare alle 20.30 la sarda Sarlux Sarroch. Una partita in casa, si fa per dire, sperando di poter contare sul pubblico dei fedelissimi che dovrà spingere Ferrini e compagni verso questo nuovo traguardo.

In casa, finora, i dorici hanno sempre vinto e nel palas fanese la squadra dovrà cercare di scrollarsi di dosso la brutta prestazione di una settimana fa in Piemonte, per tornare subito a conquistare punti utili per la classifica.

Il libero Giacomo Giorgini parte dall’analisi del ko di una settimana fa a Savigliano: "E’ stata una partita molto deludente. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare una squadra che in casa gioca bene, ma non siamo mai riusciti a esprimere il nostro gioco migliore. Abbiamo commesso tanti errori e questo ci ha penalizzati non solo sotto l’aspetto tecnico, ma soprattutto emotivo. Siamo tutti molto frustrati, ma dobbiamo utilizzare questa esperienza per crescere. È importante rimanere uniti come squadra e lavorare ancora di più in allenamento. La stagione è ancora molto lunga e ci saranno altre opportunità per dimostrare il nostro valore. Dobbiamo rimanere concentrati e motivati, perché sappiamo di avere il potenziale per fare meglio. Adesso è il momento di rimboccarci le maniche e di tornare a far bene già contro Sarlux Sarroch".

In classifica i dorici di coach Della Lunga sono quinti a pari merito con il Savigliano, ultimo avversario, mentre i sardi sono settimi insieme al Cus Cagliari ad appena un punto di distacco. La formazione di Sarroch proviene da una bella affermazione in Brianza ai danni della Diavoli Rosa Brugherio, in evidenza l’opposto bulgaro ed ex Fano Hristiyan, come pure il centrale Pilotto e lo schiacciatore Capello.