"Tipicità in Blu" e alimentazione: tanti eventi e incontri alla kermesse

Prosegue con successo ad Ancona ‘Tipicità in Blu’, il cui slogan è ‘Mare, laboratorio di futuro’. Fino a venerdì sono previsti incontri e iniziative nei luoghi della città più legati al mare. Tra gli appuntamenti di oggi, alle ore 15 nel foyer dell’auditorium della Mole Vanvitelliana, c’è una tavola rotonda di grande interesse: ‘L’alimentazione sostenibile e la tutela dell’ambiente marino’.

Domani (ore 17) l’Unicorn del Passetto (ex ristorante) ospiterà la presentazione del ‘Grand Tour delle Marche’. Dopodomani (ore 9-30), sempre alla Mole, ci sarà il laboratorio per scuole a cura di Coop Alleanza 3.0 ‘Alimenta la biodiversità’. Ogni giorno arrivano sulla nostra tavola prodotti alimentari di cui molto spesso ignoriamo provenienza, stagionalità, filiera produttiva. L’attività proposta introduce ai bambini, in modo ludico e interattivo, i concetti di biodiversità marina e terrestre. Attraverso giochi, osservazioni e attività creative, i bambini comprenderanno l’importanza della varietà di vita e la necessità di preservarla.

Fino a giovedì, nel foyer dell’auditorium della Mole, l’anteprima della mostra ‘Barche e navi – Forme, strutture, materiali’, un’esperienza immersiva e multisensoriale che invita il pubblico a scoprire il mondo affascinante della costruzione navale, dove tecnica, ingegno e cultura del mare si fondono in un racconto emozionante e accessibile a tutti.