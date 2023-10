Tolte le poltrone dalla Fenice. Le riprese anche a Offagna

Via le poltroncine dal teatro La Nuova Fenice di Osimo, pronto, come detto, ad accogliere le riprese della fiction Rai su Giacomo Leopardi diretta da Sergio Rubini, che dovrebbero cominciare lunedì. Il grande attore ha scelto anche un’altra location suggestiva del territorio per girare. Sia stasera che domani, dalle 20 a mezzanotte circa, la Ibc movie srl ha fatto richiesta di alcuni spazi pubblici per l’allestimento di un set cinematografico con la possibilità di girare alcune scene sulla sommità della torre medievale di Offagna. E intanto Osimo approfitta dello spazio "rinnovato" all’interno del teatro per due grandi eventi: domani sera sarà riproposto il veglione dalle 21 organizzato da Comune e Asso con musica e divertimento come accadeva tanti anni fa mentre sabato sera la Form, Orchestra filarmonica marchigiana diretta da Federico Mondelci, suonerà dallo spazio vuoto "Musica per immagini – movie concert", manifestando il legame forte tra musica e cinema, e gli spettatori potranno accomodarsi sui palchetti.