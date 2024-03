Tomba e Gambini si fanno valere. Bene Kerjota

Roberto 6,5: chiamato in causa soprattutto dalla distanza, è sempre reattivo e non dà mai l’impressione di andare in affanno

Scheffer 6: qualche guizzo dei suoi si vede, in fase di copertura risponde presente

Marini 6,5: è la sicurezza fatta a difensore, chiude ed imposta con disarmante sicurezza

Tomba 7: vale quanto detto su Marini, non solo, di testa le prende tutte lui

Beu 6,5: stava per combinarla grossa al limite dell’area. Il percorso di crescita però passa anche da queste partite e di esperienza ne sta accumulando tanta

Bacchiocco 6: partita ruvida, non certo l’immagine dell’esordio dei sogni, il ragazzo però non si spaventa, anzi dimostra un’ottima personalità

Romizi 6,5: la palla dai piedi non gliela si toglie, esperienza e sicurezza in mezzo al campo

Pesaresi A. 6: prezioso nei minuti finali

Gambini 7: difensore aggiunto, metronomo, il tutto fare a cui la Vigor non può rinunciare

Baldini 6,5: segna il gol partita e ci mette il fisico, prestazione più che convincente

Mancini 6: in cerca della forma migliore, fa il suo

Kerjota 6,5: è sempre l’osservato speciale, ma quando ha campo semina il panico

Pesaresi D. 6: non bagna la 300esima partita in maglia Vigor con il gol, fa la sponda, ma non viene sempre supportato a dovere.

Broso 6: molto più dinamico di Pesaresi, crea scompiglio e sbaglia tanto, esce dopo un contatto con Crispino

Zammarchi 6: accenna qualche ripartenza

Balleello 6: si sacrifica molto, fatica però a trovare continuità realizzativa

All. Clementi 7: dimostra a tutti che la Vigor sa vincere anche senza giocare bene, un successo importante che proietta la sua squadra tra le più forti del girone