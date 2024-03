Tonfi di Loreto e Ostra. San Biagio vola in testa

Giornata delle sorprese la numero 24 in Seconda Categoria, ne mancano soltanto 6 al termine della stagione regolare. E tutto è più che mai aperto: nel girone C infatti arriva la sconfitta dell’Ostra, che dopo una lunga serie positiva si arrende un po’ a sorpresa al Cupramontana 2-1 e perde 3 dei 4 punti di vantaggio che aveva sulla prima inseguitrice Argignano, vittoriosa 4-2 sul Falconara ultimo in classifica: testa a testa con un solo punto di distanza tra le due, e le altre che si avvicinano. Ancora più clamoroso quanto accede nel girone D dove il Loreto viene battuto 1-0 addirittura in casa dall’Atletico Ancona, inguaiato in zona retrocessione. Sconfitta pesantissima perché le vittorie di San Biagio e FC Osimo, entrambe per 1-0 rispettivamente contro SA Castelfidardo e Candia Baraccola, fanno scendere il Loreto dal primo posto solitario addirittura al terzo in un campionato apertissimo dove in due punti sono tre le squadre a giocarsi l’unica promozione diretta. In coda Colle ormai senza speranze. 24° Giornata.

Girone C. Risultati. Argignano-OJ Falconara 4-2; Avis Arcevia-Terre del Lacrima 4-3; Cupramontana-Ostra Calcio 2-1; Monsano-Leonessa Montoro 3-0; Olimpia Ostra Vetere-Serrana 1933 4-0; Palombina Vecchia-Corinaldo 3-1; Rosora Angeli-Le Torri Castelplanio 0-2; Trecastelli-Aurora Jesi 2-2. Classifica. Ostra Calcio 52; Argignano 51; Avis Arcevia 47; Olimpia Ostra Vetere 46; Monsano 38; Corinaldo, Cupramontana 37; Terre del Lacrima 36; Trecastelli 35; Le Torri Castelplanio 31; Palombina Vecchia 24; Serrana 1933 23; Leonessa Montoro 20; Aurora Jesi 16; Rosora Angeli 15; OJ Falconara 13. Prossimo turno. Aurora Jesi-Argignano; Corinaldo-Trecastelli; Le Torri Castelplanio-Monsano; Leonessa Montoro-Cupramontana; OJ Falconara-Avis Arcevia; Ostra Calcio-Olimpia Ostra Vetere; Serrana-Palombina Vecchia; Terre del Lacrima-Rosora Angeli. Girone D. Risultati. FC Osimo-Candia Baraccola 1-0; Giovane Offagna-Agugliano Polverigi 2-3; GLS Dorica-Ankon Dorica 2-1; Loreto-Atletico Ancona 0-1; Nuova Sirolese-Europa Calcio 3-2; Osimo Stazione Five-Villa Musone 3-3; Piano San Lazzaro-Colle 2006 4-0; San Biagio-SA Castelfidardo 1-0. Classifica. San Biagio 53; FC Osimo 52; Loreto 51; Nuova Sirolese 45; SA Castelfidardo, Agugliano Polverigi 44; Ankon Dorica, GLS Dorica 42; Villa Musone 32; Candia Baraccola, Piano San Lazzaro 26; Osimo Stazione Five 21; Atletico Ancona 20; Europa Calcio 19; Giovane Offagna 18 (-1); Colle 2006 2. Prossimo turno. Agugliano Polverigi-GLS Dorica; Ankon Dorica-Nuova Sirolese; Atletico Ancona-FC Osimo; Candia Baraccola-San Biagio; Colle 2006-Loreto; Europa Calcio-Piano San Lazzaro; SA Castelfidardo-Osimo Stazione Five; Villa Musone-Giovane Offagna.

Andrea Pongetti