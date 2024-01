Torna il "Microfono aperto" all’Accademia56: cinque minuti per dimostrare le capacità comiche

L’Accademia56 e la compagnia Teatro Terra di Nessuno mettono nuovamente i loro microfoni a disposizione di chiunque abbia qualcosa da dire. Come si sarà già capito si sta parlando di ‘Open mic’, ovvero ‘Microfono Aperto’, iniziativa che domani sera (ore 22, ingresso gratuito con ‘offerta consapevole’; info via whatsapp al 3927704328) lascerà a coloro che vogliono esibirsi il microfono e cinque minuti per fare la propria esibizione comica e di stand up, anche su temi adatti ad un pubblico adulto. Sarà il pubblico, come nelle migliori arene di gladiatori, a decidere se applaudirli e lanciarli verso una folgorante carriera o fargli capire che forse è meglio che tornino a studiare. All’Accadema sono pronti ad accogliere tutti, per divertirsi, interagire, applaudire e partecipare a ‘una serata piena di risate e cattiveria’.