Torna la rassegna tutta da ridere "Smile Numana" Protagonista della serata il San Costanzo Show

Si torna a ridere stasera a Marcelli di Numana con il San Costanzo show. Alle 21.30 piazza Miramare è pronta ad accogliere lo spettacolo "Somari di battaglia" nell’ambito della rassegna della comicità "Smile Numana". Il San Costanzo inventa, scrive e mette in scena personaggi, monologhi e gag corali in completa autonomia ed è composto da Romina Antonelli, Davide Bertulli, Geoffrey Di Bartolomeo, Giovanni Giangiacomi, Massimo Pagnoni e Daniele Santinelli. Nel doppio ruolo di attore e regista c’è Oscar Genovese. Porta in scena una comicità lieve e popolare, esplorando soluzioni e linguaggi differenti, dal cabaret all’improvvisazione corale, dalla parodia ad intermezzi cantati e danzati, dalle incursioni video ai giochi linguistici, con gag in italiano e in dialetto.