"Torneo Città di Jesi a Senigallia: perchè?"

Sostituisce il vicesindaco Samuele Animali alla competizione di pallanuoto ‘Trofeo città di Jesi’ a Senigallia, si lascia andare ad espressioni colorite per il fatto che la manifestazione debba svolgersi fuori Jesi, utilizzando anche parole accese e in un attimo finisce nel mirino. E’ l’assessore Alessandro Tesei, già bersagliato nelle scorse settimane per le sue dichiarazioni contro la Chiesa. "Perché il Trofeo Città di Jesi lo si deve fare a Senigallia? – ha rimarcato ieri Tesei dalla sua pagina Facebook- Perché qualche anno fa, quando ci fu la ristrutturazione della piscina comunale a Jesi, chi doveva vigilare affinché ci potesse essere una vasca adatta a praticare anche questo sport, probabilmente stava facendo altro. E non solo lui, ma molti di quelli che pontificano, lodandosi e credendosi migliori di chi c’è oggi (il riferimento è al recente attacco sulle isole ecologiche smart). Guarda caso questa della piscina è solo l’ennesima delle tante str…. piccole o grandi che piano piano vengono a galla e che dimostrano una gestione quando va bene superficiale, in altri casi proprio alla caz.. di cane. E molte di quelle valutazioni forse sciocche o poco approfondite, si sono tramutate in eredità da gestire da chi ora è chiamato a governare questa città".