Torrette, qualcosa si muove Pronta la camera mortuaria

Nuova morgue di Torrette, la Regione consegna finalmente i lavori alla direzione generale dell’azienda Ospedaliero-universitaria delle Marche. La giornata di martedì andrà segnata con un circoletto rosso sul calendario visto che con quasi un anno di ritardo rispetto ai tempi di previsione, la Regione e i suoi tecnici sono riusciti a collaudare la struttura e dunque a renderla ufficialmente libera da quel vincolo.

Un ritardo colpevolmente lungo che di fatto ha bloccato tutto l’iter per la realizzazione del nuovo Salesi. L’assessore regionale ai lavori pubblici, Francesco Baldelli, lo scorso anno, dopo i primi mesi di ritardo, aveva assicurato al Carlino che entro settembre sarebbe stato tutto risolto. Siamo arrivati alla fine di maggio.

Ora, ciò non significa che da domani la nuova camera mortuaria, con assieme i servizi di anatomia patologica e medicina legale, sarà immediatamente operativa, tutt’altro. Le competenze passano dai tecnici della Regione a quelli di Torrette. Ci sono tutti gli arredi da sistemare, i sistemi da collegare e soprattutto si prospetta una delicata fase di trasferimento di tutte le attività dalla vecchia sede, ad oggi operativa, a quella nuova. I due edifici – il vecchio davanti al pronto soccorso dell’ospedale, il nuovo realizzato in cima alla collina, opposto al vecchio ingresso e al bar – distano poche centinaia di metri l’uno dall’altro, ma si prospetta un trasferimento complicato.

Difficile prevedere l’entrata in funzione della nuova struttura. I bene informati parlano di settembre, ma la situazione andrà monitorata giorno dopo giorno. Soltanto una volta completata quell’operazione la Rizzani De Eccher, la ditta titolare del grande appalto del nuovo ospedale pediatrico a Torrette, potrà finalmente procedere alla demolizione dell’ex camera mortuaria (ed ex dirigenza generale e uffici) e quindi far scattare la costruzione del plesso ospedaliero.

Non va dimenticato che il nuovo Salesi, nei programmi iniziali, doveva essere consegnato nel gennaio 2022: prima della fine dell’anno 2023 non sarà posta neppure la prima pietra.

A proposito di nuova direzione, la palazzina di tre piani che accoglierà i vertici dell’azienda e il grosso degli uffici è quella sì in fase di realizzazione proprio tra il vecchio ingresso di Torrette e la collina dove si trova la nuova morgue. Nonostante i pochi mesi di lavoro già iniziano a vedersi i primi risultati. L’opera dovrebbe essere consegnata a gennaio 2025.